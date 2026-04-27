تركيا تستكمل استعداداتها لبناء قاعدة علمية في القطب الجنوبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، الاثنين، إكتمال جميع الاستعدادات المتعلقة بالقاعدة العلمية التركية في القارة القطبية الجنوبية.

جاء ذلك في حديث للأناضول خلال حضوره معرضا للصور الفوتوغرافية افتتحته سفارة تشيلي في أنقرة.

وأشار كاجر إلى أن تشيلي تُعد من أقوى الدول التي تتعاون معها تركيا في مجال الأبحاث القطبية.

وأوضح أنه بحكم الموقع الجغرافي، يتم أولا إرسال الباحثين الأتراك إلى تشيلي في البعثات العلمية، ثم ينتقلون إلى القارة القطبية الجنوبية.

وشدد على أن الدراسات المتعلقة بالقطبين الجنوبي والشمالي تحمل قيمة استراتيجية، وأن هذه المجالات تحظى بأهمية كبيرة أيضا في إطار الدبلوماسية العلمية.

وأفاد بأن تركيا أرسلت هذا العام البعثة العلمية العاشرة إلى القطب الجنوبي، فضلا عن 5 بعثات علمية إلى القطب الشمالي.

وأضاف: "هدفنا هو بناء قاعدة علمية تركية دائمة في القطب الجنوبي تضمن استمرارية هذه الأنشطة".

وأردف: "استكملنا جميع الاستعدادات الخاصة بهذه القاعدة. وتم تنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي بنجاح. إن شاء الله سنقوم في الفترة المقبلة ببناء هذه القاعدة".

ولفت إلى أن حصول تركيا على صفة دولة استشارية في مجلس "معاهدة أنتاركتيكا" يُعد خطوة مهمة في مجال الدبلوماسية العلمية.

وبيَّن أن تركيا أتمت استعداداتها لنيل صفة دولة استشارية من خلال أعمالها العلمية وإسهاماتها العلمية الدولية، وتقدمت بطلب العام الجاري، وسيتم اتخاذ القرار في نهاية شهر مايو المقبل.

ومعاهدة أنتاركتيكا/ القطب الجنوبي هي اتفاقية دولية تم توقيعها في 1 ديسمبر 1959 ودخلت حيز التنفيذ عام 1961، تهدف إلى إدارة القارة القطبية الجنوبية كمنطقة سلام وأبحاث علمية فقط.

والدول الاستشارية في معاهدة أنتاركتيكا هي الأطراف التي تتمتع بحق التصويت في الاجتماعات نظرا لأنشطتها البحثية العلمية في القارة.