محاكمة 5 أشخاص في ألمانيا بتهمة الهجوم على مقر شركة دفاع إسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت محكمة في شتوتجارت، إن 5 أشخاص مثلوا أمامها اليوم الاثنين بتهمة إلحاق أضرار قيمتها مليون يورو (1.17 مليون دولار) في مقر شركة دفاع إسرائيلية بألمانيا.

ونقلت المحكمة عن ممثلي الادعاء قولهم إن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاما اقتحموا المكان ورددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين وحطموا معدات مكتبية وأجهزة قياس ونوافذ في الشركة الواقعة في مدينة أولم بجنوب البلاد، وفق وكالة رويترز.

ووفقا للاتهامات الموجهة إليهم، تصرف المتهمون بصفتهم أعضاء في منظمة "فلسطين أكشن ألمانيا"، التي نشرت لاحقا مقاطع فيديو أعلنت فيها مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكر ممثلو الادعاء أن المتهمين، الذين لم يُكشف عن أسمائهم، من أيرلندا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا.

وقالت وسائل إعلام إن المبنى الذي تعرض للتخريب تابع لشركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية لأجهزة الدفاع.

وأفاد مسئولون بأن جلسة اليوم الاثنين جرت في منشأة شديدة الحراسة بالمحكمة.

وسبق أن ذكرت محكمة شتوتجارت، أنها حددت نظر الدعوى على مدار أكثر من 12 جلسة حتى نهاية يوليو