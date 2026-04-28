كييف تستدعي سفير إسرائيل لاستيراد حبوب من أراض خاضعة لروسيا

استدعت أوكرانيا سفير إسرائيل لديها ميخائيل بروفسكي يوم الاثنين، على خلفية اتهامات تفيد بأن إسرائيل تلقت شحنات من الحبوب مصدرها أراض أوكرانية خاضعة لروسيا.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها على منصة "إكس": "إن العلاقات الأوكرانية الإسرائيلية الودية لديها القدرة على إفادة البلدين، ويجب ألا تقوضها تجارة روسيا غير القانونية بالحبوب الأوكرانية المسروقة".

وأضاف أن سفينة ثانية تحمل ما وصفه بـ "بضائع مسروقة" وصلت بالفعل إلى ميناء حيفا الإسرائيلي رغم التحذيرات السابقة من كييف، داعيا إسرائيل إلى عدم قبول مثل هذه الشحنات.

من جهتها، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات. وكتب وزير الخارجية جدعون ساعر على منصة "إكس" أن "الاتهامات ليست دليلا"، مؤكدا أن العلاقات الدبلوماسية لا ينبغي أن تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحافة. وأضاف أنه لم يتم تقديم أي طلب مساعدة قانونية، وأن السلطات الإسرائيلية ستراجع الأمر.

وتخضع نحو خمس أراضي أوكرانيا لسيطرة روسية منذ ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 والغزو الشامل في 2022، وتعتبر كييف أن أي تجارة بالسلع القادمة من هذه المناطق غير قانونية.

وتتسم علاقات إسرائيل مع روسيا بطابع براجماتي إلى حد كبير، رغم استمرار التوترات المرتبطة بعلاقات موسكو مع إيران والجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط.