الإسكان: حياة كريمة ترفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالأقصر إلى 65%

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر، يرافقها المحافظ عبد المطلب عمارة.

واطلعت الوزيرة والمحافظ على عرض تقديمي تناول مؤشرات الأداء الحالية، حيث كشف العرض عن تنفيذ حزم أعمال بالمرحلة الأولى للمبادرة بتكلفة بلغت ٦٥٠ مليون جنيه، شملت توسعات الشبكات، ومد الوصلات المنزلية، ورفع كفاءة المحطات. وأظهرت البيانات ارتفاع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظة من ٤٥% إلى ٦٥% عقب المرحلة الأولى، مع استهداف الوصول إلى ٧٩%، فيما بلغت نسبة تغطية مياه الشرب ٩٩.٥% لخدمة ١.٥ مليون نسمة.

وتابع المسؤولون موقف مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولى من «حياة كريمة»، والتي تضمنت تنفيذ ٣٢ محطة رفع، وخطوط طرد بأطوال ١٢٥.٣ كم، وشبكات انحدار بطول ٣٨٥ كم، بالإضافة إلى محطتي معالجة بطاقة إجمالية تبلغ ٨٠ ألف م³/يوم، لخدمة ٢٦ قرية بمركزي إسنا وأرمنت.

وأشار العرض إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروعات المبادرة المنفذة عبر الهيئة القومية بالمحافظة بلغت ٣.٧٦٩ مليار جنيه، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للقرى المستهدفة.

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة، والتي شملت محطات رفع الصرف الصحي بمناطق (البني، والترعة، والقبّاحي الشرقي)، ومحطات رفع أبو مسلم، والمدامود العجوز، ونجع الجالس؛ لتعزيز كفاءة المنظومة واستكمال خدمات الصرف الصحي بالمحافظة.