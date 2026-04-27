الزمالك يهدر نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام إنبي في الدوري

أهدر الزمالك نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز، بعدما تعادل سلبيًا مع إنبي، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج.

وجاءت بداية اللقاء حذرة من الجانبين، مع أفضلية نسبية لإنبي في الربع ساعة الأولى من حيث الخطورة، دون تهديد حقيقي على مرمى الزمالك.

وشهدت الدقيقة 17 تسجيل إنبي هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل على مهاجم الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 28، تعرض عمر جابر لإصابة في العضلة الضامة، ليغادر الملعب متأثرًا بها، قبل أن يشارك محمد إبراهيم بدلًا منه في الدقيقة 31.

وحاول الزمالك فرض سيطرته والبحث عن هدف التقدم، إلا أن محاولاته لم تُترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثّف الزمالك من ضغطه الهجومي وأجرى عدة تبديلات بحثًا عن هدف الفوز، وكان قريبًا من التسجيل عبر رأسية محمود حمدي الونش التي ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 72، أهدر ناصر منسي فرصة محققة بعد تمريرة من أحمد فتوح داخل منطقة الـ6 ياردات، إلا أنه أطاح بالكرة فوق العارضة بشكل غريب.

ورغم استمرار ضغط الزمالك حتى الدقائق الأخيرة، لم تتغير النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما ارتفع رصيد إنبي إلى 36 نقطة في المركز السادس.