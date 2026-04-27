‏وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا استمرت حكومة لبنان بظل حزب الله ستندلع نار تحرق بلادها

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، في ظل استمرار استهداف القوات الإسرائيلية وبلدات الجليل".

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كاتس قوله إن قواتهم مستعدة للتحرك والمساعدة بمهمة نزع سلاح "حزب الله"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصعيد خطير"، محذرًا من أن "بقاء الحكومة اللبنانية في ظل "حزب الله" قد يدفع نحو اندلاع نار تحرق لبنان"، على حد قوله.

كما وجّه انتقادات مباشرة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، معتبرًا أنه "يلعب بالنار"، مضيفًا أن هذا المسار "قد تكون له تداعيات خطيرة على لبنان".

وتطرّق كاتس أيضًا إلى تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية له تمثل "مغامرة بمستقبل البلاد"، وفق وصفه.

واتهم عون، في وقت سابق من اليوم، "حزب الله" بالخيانة، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة اللبنانية ليس خيانة.

وأكد عون، ردًا على بيان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أن "الخيانة الحقيقية تتمثل في دفع البلاد إلى الحرب لتحقيق مصالح خارجية"، على حد تعبيره.