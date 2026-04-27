أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، قرارًا رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٦، بتشكيل لجنة من مجلس أمناء بيت الخبرة للنظر في آخر تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وقال رئيس الوفد في قرار أصدره بتاريخ 26 أبريل 2026، إنه بعد اجتماع المجلس الرئاسى المعاون لرئيس الحزب، ورؤساء وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد فى مجلس النواب والشيوخ المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2026 قرر وفقًا للمادة الأولى: تشكيل لجنة من مجلس أمناء بيت الخبرة للنظر في آخر تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية على النحو التالى وفقًا للترتيب الأبجدي، الدكتور أحمد على محمد حماد (عضوًا)، المستشار بهجت هاشم الحسامي (عضوًا)، شريف جبر إبراهيم جبر (عضوًا)، الدكتور صلاح سلام أحمد محسن (عضوًا)، المستشار طارق السيد عبد العزيز إسماعيل (عضوًا)، الدكتورة عزة أحمد عبد المقصود هيكل (عضوًا)، المستشار عمرو جلال محمود عبد الباقي (عضوًا)، النائبة ماجدة حسن يوسف النويشي (عضوًا)، المستشار ماجد محمود يونس الشربيني (مقررًا)، المهندس محمد محمود عبد الهادي الصقار (عضوًا)، النائبة نشوى حامد عبد الحليم الشريف (عضوًا).

وأضاف القرار في المادة الثانية: يتولى مقرر اللجنة دعوة اللجنة للانعقاد للانتهاء في أقرب وقت لعرضها على المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الوفد، لإقرار مشروع القانون وتقديمه إلى مجلس النواب.