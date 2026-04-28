إدارة ترامب تقيل المجلس المستقل الذي يشرف على مؤسسة العلوم الوطنية

أقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء مجلس إدارة مستقل يشرف على مؤسسة العلوم الوطنية.

وتلقى أعضاء المجلس الوطني للعلوم رسالة بريد إلكتروني يوم الجمعة مرسلة من المكتب الرئاسي لشؤون الموظفين "نيابة عن الرئيس دونالد ترامب" تفيد بأن منصبهم "تم إنهاؤه بأثر فوري".

وقال عضو مجلس الإدارة المقال كيفان ستاسون في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لم أتفاجأ تماما، لكي أكون صادقا". وأضاف ستاسون، الذي يعمل في جامعة فاندربيلت، أن القرار كان "مخيبا للآمال للغاية".

يذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطني للعلوم في عام 1950 لتقديم المشورة للرئيس والكونجرس بشأن سياسة العلوم والهندسة، والموافقة على جوائز التمويل الكبرى وتوجيه مستقبل مؤسسة العلوم الوطنية.