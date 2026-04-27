أندريه زكي: مبادرة ازرع نموذج تنموي رائد لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية أن مبادرة «ازرع» تمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني في مواجهة أحد أبرز التحديات الاستراتيجية، وهو تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن قضية الغذاء لم تعد مجرد شأن اقتصادي، بل أصبحت قضية تمس استقرار المجتمعات وأمنها، مشيرًا إلى أن محصول القمح يأتي في صدارة هذه الأولويات باعتباره محصولًا استراتيجيًا يرتبط بحياة كل مواطن.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات لقاء عرض إنجازات مبادرة «ازرع» في مرحلتها الرابعة لموسم القمح 2025/2026، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد علي جبر نائب محافظ المنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمستفيدين من المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة نجحت في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال دعم صغار المزارعين وتمكينهم من تحسين إنتاجيتهم، وتبني ممارسات زراعية حديثة ومستدامة، مؤكدًا أن «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي، بل أصبحت نموذجًا تنمويًا رائدًا يجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاستراتيجية.

وثمّن الدكتور القس أندريه زكي الدور المحوري لوزارة التضامن الاجتماعي في دعم المبادرة، مشيدًا بجهودها في ربط الحماية الاجتماعية بالتنمية الإنتاجية، وتعزيز الشراكات تحت مظلة التحالف الوطني، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحويلها إلى طاقات منتجة.

من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في فعاليات عرض إنجازات مبادرة «ازرع»، مؤكدة تقديرها العميق للجهود التي تبذلها الهيئة القبطية الإنجيلية والدكتور القس أندريه زكي في قيادة وتنفيذ المبادرة بنجاح ملموس على أرض الواقع.

وقدّمت الوزيرة الشكر للدكتور القس أندريه زكي والهيئة القبطية الإنجيلية على ما وصفته بـ«المجهود الكبير والنجاح الملموس» الذي تحقق في مبادرة «ازرع»، مشيدة بما حققته المبادرة من نتائج إيجابية في دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.

كما ثمّنت الدور الكبير الذي يقوم به اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وجهود محافظة المنيا في دعم المبادرة وتحقيق النجاحات المتتالية، مؤكدة أن المنيا تمثل نموذجًا مهمًا في نجاح تنفيذ المبادرات التنموية على أرض الواقع.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مبادرة «ازرع» تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا له مستقبل واعد على المستويات المحلي والإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أن ما تحققه من نتائج يعكس قدرة حقيقية على التطوير والاستدامة.

وأضافت أنها تشعر بالفخر والاعتزاز بمزارعي مصر العظام، الذين يمثلون ركيزة أساسية للأمن الغذائي، مؤكدة أن دعمهم وتمكينهم يمثل أولوية للدولة.

واختتمت الوزيرة بالإشادة بدور الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤكدة أنها استطاعت أن تحقق مستويات متقدمة من الاستدامة والحوكمة في إدارة وتنفيذ مبادرة «ازرع»، بما يعزز من كفاءتها وتأثيرها التنموي.

وخلال اللقاء، قدّمت سوزان صدقي، مدير التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فعاليات برنامج اليوم، فيما استعرض ماجد بولس، مدير مبادرة «ازرع» بالهيئة، أبرز إنجازات المرحلة الرابعة من المبادرة لموسم القمح 2025/2026، والتي تستهدف زراعة نحو 250 ألف فدان، من خلال توفير حزم متكاملة من الخدمات المدعومة، تشمل إتاحة التقاوي بنسبة دعم تصل إلى 50%، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد الزراعي عبر المدارس الحقلية، والدعم الفني والمتابعة الميدانية للمزارعين.

واستعرض عدد من المزارعين المستفيدين والكوادر المجتمعية المشاركة تجاربهم وخبراتهم مع مبادرة «ازرع»، مشيدين بالآثار الإيجابية للمبادرة على مستوى الإنتاج والدخل وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.