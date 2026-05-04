ابن عم هاني شاكر يكشف كواليس اللحظات الأخيرة للفنان الراحل: صلى الفجر مع أحفاده من ابنته الراحلة

قال عمرو شاكر، ابن عم الفنان الراحل هاني شاكر، إن العائلة كانت ترافقه خلال أيامه الأخيرة في باريس، مشيرًا إلى أن حالته الصحية بدأت في التحسن عقب سفره إلى العاصمة الفرنسية في 13 مارس الماضي.

وأشار، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد، إلى أن الفنان تعرض فجأة لانتكاسة صحية تمثلت في ضيق شديد بالتنفس، استدعى نقله مجددًا إلى غرفة الرعاية المركزة.

ولفت إلى أن الفقيد قضى أكثر من 20 يومًا داخل الرعاية المركزة حتى وافته المنية، موضحًا أن آخر لحظات وعيه كانت قبل نحو 20 يومًا، حين حرص على أداء صلاة الفجر برفقة زوج ابنته الراحلة دينا وأحفاده، قبل أن تبدأ بعدها أزمة تنفسية أدت إلى دخوله العناية المركزة حتى رحيله.

وبشأن المعلومات المتداولة حول خضوع الفنان الراحل لجراحة في القولون، أكد أنه أجرى عملية جراحية داخل مصر نتيجة معاناة من نتوءات تسببت في نزيف، ما اضطر الأطباء إلى استئصال جزء كبير من القولون.

وأشار إلى أن عدم استقرار حالته الصحية بشكل كامل بعد الجراحة كان السبب وراء قرار الأسرة بالسفر إلى باريس، بحثًا عن رعاية طبية قد تكون أكثر تقدمًا.

وشدد على أنه «لم يكن هناك أي تقصير» في الرعاية الصحية التي تلقاها الفنان داخل مصر، قائلاً: «جزاهم الله كل خير.. القائمون على علاجه في مصر فعلوا كل ما في وسعهم، لكن الأعمار بيد الله».

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر قد رحل عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد تعرضه لانتكاسة صحية ووضعه تحت الملاحظة في العناية المركزة بأحد مستشفيات باريس.