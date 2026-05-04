الكاف يعقد اجتماعا تنسيقيا للاتفاق على ترتيبات مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اجتماعًا تنسيقيًا اليوم الإثنين، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب التنظيمية، والترتيبات الخاصة بالحضور الجماهيري، إلى جانب الترتيبات الإعلامية الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ومسؤولو شركة تذكرتي، إلى جانب مسؤولي الشركة المنظمة.

ومثل نادي الزمالك في الاجتماع كل من: حمزة عبد الوهاب منسق النادي، والدكتور محمد شوقي نائب رئيس الجهاز الطبي، وشريف منير مدير العلاقات العامة، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد زكريا «كوندي» رئيس إدارة الحقوق التجارية والتسويقية، واللواء سامي السبكي مدير أمن النادي، وماهر غريب مدير إدارة الإعلام، وأحمد شوقي المنسق الإعلامي للفريق.