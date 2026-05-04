وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك بافتتاح فعاليات معرض ومؤتمر IFAT Munich 2026 في ميونيخ

- عوض: الدولة حريصة على تشجيع شركات القطاع الخاص العاملة بمجال المخلفات محليا ودوليا

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الاثنين، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض (IFAT Munich 2026) ، بمدينة ميونيخ الألمانية، والذي يُعد أكبر وأهم معرض عالمي في مجالات إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، والاقتصاد الدائري، والحلول البيئية المستدامة، وتقنيات البيئة، ويُعقد المعرض خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.

وصاحب الدكتورة منال عوض في الفعاليات، ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وممثلو شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات.

وتأتي مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في فعاليات المعرض في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الدائري، الذي يساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي، بالإضافة إلى دعم جهود جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.

ويستقطب المعرض أكثر من 3000 شركة عارضة، ويستقطب أكثر من 140.000 متخصص وزائر من أكثر من 170 دولة من كبرى الشركات العالمية وصناع القرار والمؤسسات الدولية، لاستعراض أحدث الحلول في إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، وتحويل المخلفات إلى طاقة، واستغلال الموارد.

كما شارك في فعاليات الافتتاح كل من روزوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، وكارستن شنايدر، الوزير الاتحادي للبيئة وحماية الطبيعة وحماية المناخ والسلامة النووية، وعدد من الوزراء الأوروبيين، وبمشاركة كبرى الشركات العاملة في مجال المخلفات.

وتفقدت "عوض"، أجنحة معرض IFAT ميونيخ، الذي يتضمن أحدث الابتكارات والحلول والتقنيات البيئية العالمية الرائدة من رواد الصناعة والخبراء، والتي تسعى لتقديم حلول لجميع التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا البيئية، من أجل بناء مستقبل مستدام.

ومن المقرر أن تتضمن مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة في المعرض عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع كبرى الشركات العالمية؛ لبحث فرص التعاون في تطوير منظومة المخلفات الصلبة، والتوسع في مشروعات إعادة التدوير، وتطبيق حلول تحويل المخلفات إلى طاقة، ودعم الاقتصاد الدائري، وجذب الاستثمارات في القطاع البيئي.

كما تترأس وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جلسة رفيعة المستوى بعنوان: "إدارة المخلفات والحمأة في مصر: مسارات نحو استعادة الموارد والاقتصاد الدائري"، إذ تستعرض خلالها استراتيجية الدولة المصرية، وأبرز المشروعات الجارية، والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يعزز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين، وتؤكد هذه المشاركة مكانة مصر كمركز إقليمي في قطاع إدارة المخلفات والاقتصاد الدائري، لفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت أن مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض تهدف إلى تعزيز التواصل مع كبرى الشركات الدولية للبحث والاطلاع على أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية، وعرض جهود مصر في تنفيذ قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والترويج للفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة مثل تدوير البلاستيك وإدارة المخلفات البلدية وتحويل المخلفات إلى طاقة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى حرص الدولة على تشجيع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات على المستوى المحلي والدولي للدخول في المنظومة الجديدة للمخلفات.

وتأتي المشاركة المصرية في المعرض الدولي بميونيخ في إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم المعرض والمؤتمر الدولي للمياه والمخلفات والبنية التحتية IWWI 2026، والمقرر عقده في القاهرة خلال شهر أكتوبر 2026، ليصبح منصة إقليمية ودولية تجمع الحكومات والشركات العالمية والمستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات في قطاع المخلفات والاقتصاد الدائري.