الإمارات تحول الدراسة لنظام التعلم عن بعد على وقع تجدد اعتداءات إيران

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد حتى يوم الجمعة 8 مايو، وذلك على وقع الاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: «تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 وحتى الجمعة الموافق 8 مايو 2026، للطلبة والكادر التربوي والإداري في الحضانات وجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة».

وأضافت أن القرار جاء حرصًا على سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي.

وأشارت إلى أن يتم إعادة التقييم للوضع الراهن يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026 في حال استدعت الحاجة إلى تمديد المدة.

وفي وقت سابق، أعربت دولة الإمارات، الاثنين، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا، وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقًا للقانون الدولي.

كما أكدت أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فورًا، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.