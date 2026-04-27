تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، بجميع محافظات الجمهورية، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية.

ووجه وزير الزراعة، علاء فاروق، بضرورة تكثيف أعمال التحصين الوقائي، ورفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الطب البيطري، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من رؤوس الماشية، وتحقيق المستهدف من الحملة.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة سيتم تنفيذها من خلال فرق بيطرية مدربة ومنتشرة بجميع القرى والمراكز، حيث تم توفير اللقاحات اللازمة بجميع الوحدات البيطرية، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة خلال أعمال التحصين.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة تستهدف تحصين جميع رؤوس الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة تشمل أعمال التحصين والترقيم والتسجيل، إلى جانب تنفيذ حملات توعية وإرشاد بيطري للمربين، لشرح أهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض الوبائية وتقليل الخسائر الاقتصادية.

وأضاف أن الحملة تتضمن أيضًا المرور على أسواق الماشية وأماكن التجمعات الحيوانية، لتنفيذ أعمال التطهير والتقصي الوبائي، والتأكد من الحالة الصحية للحيوانات، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين، والإسراع بتحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاجية، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها البيطرية على مدار الساعة، وإمكانية التواصل عبر الخط الساخن 19561 لتلقي الشكاوى والاستفسارات وطلبات التحصين.