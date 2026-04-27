الإثنين 27 أبريل 2026 11:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

ماييلي: حافظنا على حظوظنا في الدوري بالفوز أمام الأهلي

محمد جلال
نشر في: الإثنين 27 أبريل 2026 - 11:28 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أبريل 2026 - 11:28 م

بدا الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، سعيدا بعدما تسبب في فوز فريقه ضد الأهلي في الدوري.

وقال ماييلي في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "مباراة الزمالك كانت صعبة وكان علينا التركيز في مواجهة قوية أمام الأهلي لنحافظ على فرصنا في الدوري".

وأضاف: "تراجع المستوى أمر وارد لأي مهاجم في العالم، ووجدت مساندة كبيرة من زملائي والمدرب، وتسجيل هدفين في الأهلي ختام جيد لي للموسم".

وتابع: "لا بديل عن الفوز في آخر أربع مباريات، لإنهاء الموسم بتحقيق لقبين".

قبل أن ينهي: "أتمنى إنهاء الموسم بشكل جيد مع بيراميدز قبل مشاركتي مع الكونغو في كأس العالم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك