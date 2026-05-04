محامي رمضان صبحي للشروق: منظمة المنشطات طلبت مهلة للرد على الطعن

كشف هاني زهران، محامي رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، عن موقف اللاعب في ظل ابتعاده عن المشاركة مع فريقه، بعد العقوبة الصادرة ضده من جانب المحكمة الرياضية الدولية.

وسبق وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية، قرارًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات عقب ثبوت إيجابية عينته.

وقال محامي رمضان صبحي: "المحكمة الفيدرالية السويسرية أكدت لنا أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات طلبت مهلة حتى يوم 24 مايو للرد على طعن اللاعب بعد قرار إيقافه".

وأضاف قائلًا: "بعد انتهاء المدة المحددة سيتم تحديد جلسة للحكم".

قبل أن ينهي: "لا أتعامل مع القضايا بالتفاؤل أو التشاؤم لكن أتعامل بواقعية أكثر ونجتهد فقط ونترك الأمر على الله".