إسبانيا تسجل إصابة جديدة بفيروس هانتا لراكب تم إجلاؤه من السفينة هونديوس

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء تسجيل إصابة جديدة بفيروس "هانتا" لراكب إسباني تم إجلاؤه من السفينة السياحية هونديوس التي تمثل بؤرة التفشي، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) .

وقالت (أ ب) إن الراكب الذي ثبتت إصابته بفيروس هانتا كان قيد الحجر الصحي داخل مستشفى عسكري في العاصمة مدريد، حيث يقيم أيضًا 13 مواطنا إسبانيًا آخرين تم إجلاؤهم أمس الأول الأحد، وجاءت جميع فحوصاتهم سلبية للفيروس.

ومع اكتمال عملية إجلاء جميع الركاب ومعظم أفراد الطاقم، أبحرت السفينة "إم في هونديوس" عائدة إلى هولندا، حيث سيتم تنظيفها وتطهيرها بالكامل.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فيوقت سابق اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات المرتبطة بتفشي فيروس "هانتا" على متن السفينة السياحية "هونديوس" بلغ 11 حالة حتى الآن، من بينها ثلاث حالات وفاة.

وقال جيبريسوس في العاصمة الإسبانية مدريد، إن تسعة أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس، في حين تُعتبر حالتان إضافيتان حالتين محتملتين للإصابة.

وأضاف جيبريسوس أنه تم عزل جميع المصابين وأنهم يخضعون حاليا للمراقبة الدقيقة للحد من خطر انتقال العدوى بشكل أكبر، مشيرا إلى أن احتمالية انتشار الفيروس على نطاق دولي أوسع لا تزال "منخفضة".

ورغم ذلك، لفت جيبريسوس إلى أنه قد يتم تسجيل حالات إضافية في غضون الأسابيع المقبلة، نظرا لفترة الحضانة الطويلة التي يتمتع بها الفيروس.

وقال المدير العام في مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: "كل دولة من الدول التي تم إعادة ركابها إلى مواطنهم هي المسؤولة عن مراقبة صحة هؤلاء الركاب".

وتوصي منظمة الصحة العالمية بإخضاع الركاب لرقابة صحية صارمة، سواء في المنزل أو في مرافق مخصصة، حتى يوم 21 يونيو المقبل.

كما أصدرت الوكالة الصحية الأممية إرشادات للتعامل مع الركاب الذين تم إجلاؤهم، على أن تبقى للسلطات المحلية حرية تعديل هذه الإرشادات وفقا لسياساتها الوطنية.

ورست السفينة "هونديوس" صباح الأحد الماضي في جزر الكناري الإسبانية، وتم إعادة الركاب إلى بلدانهم على متن رحلات جوية خاصة، حيث اكتملت عملية الإجلاء مساء أمس الاثنين.

وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن مصدر التفشي قد يكون زوجين هولنديين، يُحتمل أنهما أصيبا بالفيروس في أمريكا الجنوبية قبل صعودهما إلى السفينة. وكانا أول من ظهرت عليهما أعراض المرض، وقد توفيا في وقت لاحق.