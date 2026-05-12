المفوضية الأوروبية تدعو مسئولي طالبان لإجراء مباحثات بشأن ترحيل الأفغان

دعت المفوضية الأوروبية ممثلين من أفغانستان للقدوم إلى بروكسل لإجراء مباحثات من أجل ترحيل الأفغان الذين ليس لهم حق البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الدعوة في أعقاب عقد أول لقاء في يناير الماضي في أفغانستان، حسبما قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث أن 20 من دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الشنجن طلبت إجراء المشاورات العام الماضي.

وقال المتحدث" نحن مقتنعون أن العودة إلى دول حساسة سياسيا تمثل تحديا يجب التعامل معه بصورة شاملة ومنسقة".

وقالت الدول التي طالبت بعقد اللقاء العام الماضي إن نحو 2% من الأفغان في الاتحاد الأوروبي الذين صدرت بحقهم أوامر عودة خلال عام 2024 عادوا بالفعل إلى بلادهم.

يشار إلى أن عمليات الترحيل إلى أفغانستان مثيرة للجدل بصورة كبيرة لا سيما منذ عودة طالبان للحكم عام 2021. ومازال الإسلاميون معزولين سياسيا بسبب سجلهم في مجال حقوق الانسان، وخاصة القيود المفروضة على النساء والفتيات.

وقال المتحدث " كل قرار عودة يجب أن يتسق مع الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، بما في ذلك الحقوق الاساسية".

وأضاف أن الدعوة للحضور لبروكسل" لا تعني بأي حال من الأحوال الاعتراف" بالقيادة الأفغانية