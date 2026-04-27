شهد طريق التحدي بمحافظة البحيرة، وتحديدًا أمام إحدى محطات الوقود، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل بطريق التحدي، وعلى الفور انتقلت عدد من سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين إصابة كل من: مختار صلاح محمد (51 عامًا)، مقيم المنيا، مصاب باشتباه كسر بالحوض، ومحمود السيد عبد الونيس (27 عامًا)، مقيم الدلنجات، مصاب باشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري، وممدوح جمعة حكيم (40 عامًا)، مقيم الدلنجات، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد سعد محمد (25 عامًا)، مقيم الدلنجات، مصاب بكدمات وسحجات، ورجب بدوي حسن (28 عامًا)، مقيم الدلنجات، مصاب بكدمات وسحجات، وعماد السيد محمد (26 عامًا)، مقيم أسيوط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.