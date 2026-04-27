يحتفظ ييس توروب المدير الفني للأهلي بأوراق قوية على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بيراميدز، اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من إمام عاشور والمغربي أشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان ومروان عثمان أوتاكا، إضافة إلى اللاعب الشاب عمر معوض وحارس المرمى حمزة علاء، والظهيرين أحمد عيد ومحمد شكري، وقلب الدفاع هادي رياض.

ويبدأ الأهلي اللقاء الذي يقام على ملعب الدفاع الجوي بتشكيل يضم..

حراسة المرمى.. مصطفى شوبير

الدفاع.. محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم.

الوسط.. آليو ديانج، مروان عطية، أحمد مصطفى زيزو.

الهجوم.. طاهر محمد، محمد شريف، وتريزيجيه