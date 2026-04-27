الحوثيون يحذرون من حرب إقليمية واسعة بسبب التصعيد الإسرائيلي

حذرت جماعة أنصار الله (الحوثيون) من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بالتزامن مع التوتر مع إيران، قد يدفع المنطقة نحو حرب واسعة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

وأكدت في بيان لها أن القصف الذي يستهدف الأحياء السكنية في فلسطين والاعتداءات المتكررة على المناطق الحدودية في لبنان يشكلان خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقات وقف إطلاق النار، بحسب موقع قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

كما اتهمت الجماعة إسرائيل باستغلال انشغال المجتمع الدولي بالتوتر مع إيران لتحقيق أهدافها في فلسطين ولبنان، معتبرة أن هذه السياسات تعكس نهجًا تصعيديًا يهدد بتوسيع دائرة الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.