البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء الصحفيين هو ثالث محاولة لاغتيال ترامب

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الاثنين، الهجوم الذي وقع السبت خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بأنه محاولة الاغتيال الكبرى الثالثة ضد الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت ليفيت، في أول إفادة صحفية تقدمها منذ واقعة مساء السبت، أن رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، ستعقد اجتماعا مع مسئولين من وزارة الأمن الداخلي، وجهاز الخدمة السرية، وفريق عمليات البيت الأبيض "لضمان سلامة وأمن الرئيس"، بحسب وكالة وريترز.

وأوقف حراس الخدمة السرية مشتبها به مسلحا قبل دخوله قاعة الفندق المكتظة، حيث كان الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس جيه دي فانس وكثير من كبار المسئولين الأمريكيين مجتمعين لحضور العشاء السنوي.

وأنحت ليفيت باللوم على الخطاب السياسي المشحون في تهيئة بيئة قد تدفع البعض إلى مهاجمة الرئيس.

وقالت: «لا ينبغي أن نعيش في بلد ينتشر فيه هذا الخوف الدائم من العنف السياسي».