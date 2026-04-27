ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البديوي عضو مجلس الشيوخ بشأن تحويل مستشفى العياط المركزي بمحافظة الجيزة إلى مستشفى عام، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والقضاء على قوائم الانتظار.

وأكد النائب محمد البديوي، أن هذا المقترح يأتي استجابةً للنهضة التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحق أبناء مركز العياط في الحصول على خدمة طبية تليق بـ "حياة كريمة".

أوضح البديوي أن مركز العياط يمثل البوابة الجنوبية لمحافظة الجيزة على حدود محافظة بني سويف، ويمتد طولياً لمسافة تتجاوز 50 كم، ويخدم كتلة سكنية ضخمة تضم 39 قرية يسكنها نحو مليون نسمة، مما يجعل تحويل المستشفى لـ "عام" ضرورة قصوى تماشياً مع اشتراطات وزارة الصحة.

وأشار النائب إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات بالغة في إسعاف الحالات الحرجة، حيث يتم تحويل أغلبها إلى المستشفيات الجامعية بالقاهرة والجيزة لمسافات تتخطى 80 كم، مما يهدد حياة المرضى بسبب طول المسافة وزمن الرحلة.

وشدد البديوي على أن الوضع الحالي للمستشفى المركزي يعتمد على نظام التعاقد المباشر، مما يؤدي لنقص في الكوادر الطبية المتخصصة والتجهيزات الفنية، مؤكداً أن تحويلها لمستشفى عام سيوفر ميزانيات وتجهيزات تليق بحجم القوى البشرية في المركز.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الخطوة ستخفف الضغط الهائل عن مستشفيات العاصمة، وتعد ركيزة أساسية لتجهيز المركز للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، وإصلاح إرث طويل من تدني الخدمات الصحية بالمنطقة.

وطالب النائب محمد البديوي اللجنة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المستشفى، مؤكداً أنه "حق أصيل لأبناء العياط في توفير أصل الحياة وهي الصحة".