محمد هاني يغيب عن قمة الأهلي والزمالك

تأكد غياب محمد هاني ظهير أيمن الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بلقب الدوري الممتاز.

سيغيب هاني بسبب الإيقاف لتراكم ثلاثة بطاقات صفراء بعد حصوله على إنذار خلال مواجهة بيراميدز، اليوم الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي.

وسبق أن حصل محمد هاني على إنذارين في مباراتي فاركو وسيراميكا كليوباترا.

أما الإنذار الثالث فكان بعد مرور 19 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز، اللذين يتساويان برصيد 44 نقطة قبل هذا اللقاء، أمامهما الزمالك في الصدارة بـ 50 نقطة.