خالد القماش يتولى رئاسة قطاع الناشئين بالإسماعيلي خلفًا لمحمود جابر

أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، إجراء تغييرات في هيكل قطاع الناشئين بالنادي، بعد اعتذار محمود جابر عن عدم الاستمرار في منصبه.

وجاءت التشكيلة الجديدة على النحو التالي:

خالد القماش: رئيس قطاع الناشئين

أيمن خليل: نائب رئيس القطاع، إلى جانب عمله كمدير لقطاع البراعم

فريق 2005:

طارق جمال: مدير فني

سيد إبراهيم: مدرب عام

سامح أبو ضيف: مدرب حراس مرمى

محمد فوزي عمارة: مخطط أحمال

فريق 2007:

أحمد علي: مدير فني

محمد أبو المجد: مدرب عام

أحمد عبده: مدرب حراس مرمى

عبد الرحمن شيتوس: مخطط أحمال

فريق 2008:

مودي سعد الله: مدير فني

محمد بيتو: مدرب عام

أحمد خليفة: مدير فني

هاني غيث: مدرب عام

كما تقدمت اللجنة بخالص الشكر والتقدير لمحمود جابر وجهازه الفني على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم في قطاع الناشئين، متمنية لهم دوام التوفيق في مسيرتهم الرياضية.