«عائشة لا تستطيع الطيران» يحصد الجائزة الكبرى في هولندا

فاز فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى بالجائزة الكبرى في مهرجان Movies That Matter Festival بهولندا، ليضيف إلى رصيده الجائزة الثامنة خلال رحلته في المهرجانات الدولية، مؤكداً حضوره القوي على الساحة العالمية.

وكان الفيلم قد انطلق بعرضه العالمي الأول ضمن مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي 2025، حيث لفت الأنظار منذ اللحظة الأولى بخصوصية رؤيته الإخراجية وطرحه الإنساني، ما جعله يحظى بإشادات نقدية واسعة.

ويعكس هذا التتويج الجديد استمرار نجاح الفيلم في حصد الجوائز والتقدير، ليؤكد مكانة مراد مصطفى كأحد أبرز الأصوات السينمائية الصاعدة، وقدرة السينما المصرية المستقلة على المنافسة بقوة في المحافل الدولية، وفرض حضورها من خلال أعمال ذات حس فني وإنساني مميز.



