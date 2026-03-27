البنتاجون: 13 قتيلا و303 مصابين في صفوف الجيش الأمريكي منذ بدء الحرب على إيران

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة المصابين في صفوف القوات الأمريكية منذ بدء المواجهة العسكرية مع إيران إلى 303 جنود.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، أن الحصيلة الجديدة تمثل ارتفاعًا مقارنة بـ 290 إصابة كان قد أعلن عنها البنتاجون مطلع الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن نحو 75% من هذه الإصابات هي «إصابات دماغية رضّية» ناتجة عن الانفجارات والقصف المتبادل خلال العمليات العسكرية.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن 273 جنديًا من المصابين عادوا إلى الخدمة الميدانية، فيما لا يزال 10 جنود يعانون من إصابات وصفت بالخطيرة جدًا، حيث يواجه بعضهم خطر الموت الوشيك.

وذكر أن عدد القتلى في صفوف الجيش الأمريكي منذ انطلاق العمليات العسكرية ضد إيران في أواخر فبراير الماضي بلغ 13 جنديًا حتى الآن، في ظل تحذيرات من رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كاين، من طبيعة الإصابات التي يتعرض لها الجنود خلال هذه المواجهة المفتوحة.