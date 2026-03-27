صافرات الإنذار تدوي في عكا والكريوت شمال إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الجمعة، في مدينة عكا ومنطقة «الكريوت» ومحيطهما في شمال إسرائيل، إثر إطلاق رشقتين صاروخيتين من جنوب لبنان، تزامنتا مع تصعيد كبير على الجبهة الإيرانية.

وأفادت مصادر عبرية بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية حاولت التصدي لعدد من الصواريخ التي أُطلقت باتجاه «الكريوت»، حيث سُمعت دوي انفجارات ناتجة عن عمليات الاعتراض، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وبحسب «نجمة داوود الحمراء»، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن، فيما سقطت بعض الشظايا والصواريخ في مناطق مفتوحة.

وفي تطور ميداني آخر، دوت صافرات الإنذار في منطقة «شنيير» بالجليل الأعلى، للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان، قبل أن تعلن الجبهة الداخلية انتهاء الحدث لاحقًا.

ويأتي هذا القصف من لبنان في توقيت حساس، عقب تعرض منشآت نووية إيرانية في «أراك» و«يزد» لضربات جوية مكثفة، وسط تهديدات إيرانية بالرد على مصالح حيوية في المنطقة.

وفي واشنطن، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن العمليات العسكرية ضد طهران تسير وفق الجدول الزمني، متوقعًا انتهاء الحرب خلال أسابيع دون الحاجة إلى تدخل بري.