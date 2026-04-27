الفاو: نستهدف تقديم دعم فني للدول الأكثر تأثرا بالحرب لضمان نجاح المواسم الزراعية

قال الدكتور مينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إن الأزمة الجيوسياسية الحالية نتيجة الحرب على إيران تحمل تداعيات عميقة على نظم الطاقة والأسمدة، بما ينعكس على النظم الزراعية والغذائية عالميًا.

وأضاف "رزق" خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، مساء الأحد، أن أهمية مضيق هرمز تبرز في كونه ممرًا حيويًا يمر من خلاله نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا على مستوى العالم، بالإضافة إلى حوالي 30% من حجم تجارة الأسمدة عالميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثرًا بشكل كبير على سلاسل الإمداد الدولية.

وأعلن عن عقد جلسة استثنائية بناءً على طلب أكثر من 60 دولة، لبحث تداعيات هذه الأزمة على سلاسل الإمدادات العالمية، مؤكدًا أن انعقاد الجلسة بهذا الشكل السريع يعكس وجود مؤشرات على تطورات “غير عادية” تستدعي التحرك.

وتابع أن من أبرز المحاور التي تركز عليها الجلسة تأثير اختناقات التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بتجارة الأسمدة، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالأزمة إلى زيادة أسعار الأسمدة النيتروجينية، ومن ثم ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والغذائي، مشيرًا إلى أن إنتاج الأسمدة الفوسفاتية يعتمد أيضًا على الكبريت، الذي يأتي نحو 25% من إنتاجه من منطقة الخليج.

واستكمل أن منظمة "الفاو" تضطلع بدور فني مهم في تقييم تداعيات هذه الأزمات على الأمن الغذائي، وتقديم توصيات وسياسات للدول الأعضاء لمساعدتها على التعامل مع هذه التحديات، مشيرًا إلى أن المنظمة تصدر بشكل شهري مؤشرات لأسعار السلع الأساسية.

وأردف أن من بين أبرز التوجهات المنتظرة دعم الدول الأكثر تأثرًا فنيًا، خاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المواسم الزراعية المقبلة، بما يضمن تقليل آثار الأزمة على الأمن الغذائي العالمي.

