إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتقليل الاعتماد على واردات غاز البترول المسال

صرح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تجري حاليا مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماع محدود مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم الاثنين، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: "لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة وسيُحسم لاحقا. ويُعد هذا خيارا بديلا لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة في قطاع غاز البترول المسال".

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال، الذي لا يزال يتم استيراد معظمه.

إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تجري دراسات فنية وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالا ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني.

وتابع: "مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج".