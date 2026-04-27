محافظ بديوان الرئاسة الفلسطينية: انتخابات البلديات أثبتت قدرتنا على بناء دولتنا بمعزل عن الاحتلال

قال مأمون سويدان، المحافظ بديوان عام الرئاسة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي حاول على مدار عقود طويلة تصوير الشعب الفلسطيني بصورة سلبية، والترويج لفكرة أنه غير قادر على إدارة شئونه اليومية أو بناء مؤسسات الدولة الناجحة، واصفًا ذلك بأنه “دعاية مضللة ومغرضة”.

وأضاف "سويدان" عبر برنامج "العالم غدًا" على القناة الأولى، أن كل تجربة تُتاح للشعب الفلسطيني تثبت عكس هذه الادعاءات، مؤكدًا أنه شعب حي ومليء بالأمل وقادر على إثبات جدارته في بناء دولة فلسطينية ناجحة ومنافسة في المنطقة.

ورأى أن الشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات انتخابات البلديات بالضفة الغربية ودير البلح بقطاع غزة برهن على أنه قادر على ممارسة الحياة الديمقراطية، حيث جرت في أجواء ديمقراطية نزيهة وشفافة، دون تسجيل أي مشاكل تُذكر، وحققت نتائج مرضية ومتوافقة مع تطلعات المواطنين، بحسب تعبيره.

وأكد أن نتائج الانتخابات أظهرت حضورًا قويًا لحركة فتح، مشيرًا إلى أن الفائزين في معظمهم ينتمون للحركة، مضيفًا: "وهو ما يثبت أن فتح لازالت في عقل ووجدان الشعب الفلسطيني هي الحركة الأولى والتي يراهن عليها في تحقيق آماله وتطلعاته".

واعتبر أن هذه الانتخابات تحمل رسالة واضحة للعالم مفادها أن الشعب الفلسطيني قادر على بناء وإدارة مؤسساته بمعزل عن الاحتلال، داعيًا إلى إنهاء وجوده لإطلاق طاقات الفلسطينيين في خدمة التنمية والإنسانية.



وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأحد، النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت في عدد من الهيئات المحلية في الضفة الغربية إضافة إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد استكمال عمليات الفرز والتدقيق.