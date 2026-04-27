مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي

أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مالي، والتي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي وسقوط عدد من الضحايا.

وأعربت مصر - في بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين - عن تضامنها الكامل مع شعب وحكومة جمهورية مالي في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، وأكدت إدانتها لكل الاعتداءات التي تنال من أمن واستقرار دولة مالي الشقيقة.

وأكدت مصر موقفها الثابت والرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف، وشددت على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها، والتصدي للفكر المتطرف الذي يغذيها، خاصة في منطقة الساحل والقارة الإفريقية، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الأمن والتنمية.

ودعت وزارة الخارجية، المواطنين المصريين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وتوخي الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم.