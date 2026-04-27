باكستان تمهد الطريق لعبور البضائع من دول ثالثة إلى إيران

مهدت باكستان الطريق أمام إيران، لاستيراد البضائع من دول ثالثة عبر أراضيها من خلال فتح طرق عبور جديدة.

ووفقا لإخطار حكومي صدر يوم السبت، تم تخصيص 6 طرق لربط موانئ من بينها كراتشي وقاسم وجوادار في باكستان مع المعابر الحدودية الرئيسية في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وصدر الإخطار خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد، حيث التقى بمسئولين باكستانيين لإجراء محادثات وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ودخل الأمر حيز التنفيذ بشكل فوري.

وقال محللون اليوم الاثنين، إن السياسة الجديدة تسمح للبضائع المتجهة إلى إيران بالتحرك عبر باكستان بسرعة دون مواجهة تأخيرات بسبب العقبات البيروقراطية. وقالوا إنها يمكن أن تساعد باكستان أيضا على تعزيز دورها كطريق عبور إقليمي وتحسين الاتصال مع إيران وخارج المنطقة في المستقبل.