360 دقيقة عجاف.. بيراميدز يفرض عقدته على الأهلي في الدوري

محمد جلال
نشر في: الإثنين 27 أبريل 2026 - 10:10 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أبريل 2026 - 10:11 م

فرض فريق بيراميدز عقدته على النادي الأهلي بعدما حقق الفريق السماوي الفوز مساء اليوم الإثنين في الدوري.

وانتصر بيراميدز على الأهلي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهرت عقدة بيراميدز على الأهلي منذ 4 جولات في بطولة الدوري كالتالي:

1- الجولة العاشرة للدوري موسم 2024-25.. التعادل 2-2.

2- الجولة الثانية للدوري موسم 2024-25.. التعادل 1-1.

3- الجولة الخامسة للدوري موسم 2025-26.. فوز بيراميدز بنتيجة 2-0.

4- الجولة الرابعة من مرحلة التتويج للموسم 2025-26.. فوز بيراميدز 3-0.


