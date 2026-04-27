فرض فريق بيراميدز عقدته على النادي الأهلي بعدما حقق الفريق السماوي الفوز مساء اليوم الإثنين في الدوري.
وانتصر بيراميدز على الأهلي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وظهرت عقدة بيراميدز على الأهلي منذ 4 جولات في بطولة الدوري كالتالي:
1- الجولة العاشرة للدوري موسم 2024-25.. التعادل 2-2.
2- الجولة الثانية للدوري موسم 2024-25.. التعادل 1-1.
3- الجولة الخامسة للدوري موسم 2025-26.. فوز بيراميدز بنتيجة 2-0.
4- الجولة الرابعة من مرحلة التتويج للموسم 2025-26.. فوز بيراميدز 3-0.