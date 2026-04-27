سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرض فريق بيراميدز عقدته على النادي الأهلي بعدما حقق الفريق السماوي الفوز مساء اليوم الإثنين في الدوري.

وانتصر بيراميدز على الأهلي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهرت عقدة بيراميدز على الأهلي منذ 4 جولات في بطولة الدوري كالتالي:

1- الجولة العاشرة للدوري موسم 2024-25.. التعادل 2-2.

2- الجولة الثانية للدوري موسم 2024-25.. التعادل 1-1.

3- الجولة الخامسة للدوري موسم 2025-26.. فوز بيراميدز بنتيجة 2-0.

4- الجولة الرابعة من مرحلة التتويج للموسم 2025-26.. فوز بيراميدز 3-0.