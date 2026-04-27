محمد إسماعيل: سنخوض مواجهتي بيراميدز والأهلي بنفس قوة مباراة الزمالك

أعرب محمد إسماعيل، المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، عن سعادته بالتعادل السلبي الذي حققه الفريق أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد إسماعيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «سعيد بالحصول على نقطة من نادي الزمالك وهو في أحسن حالاته، ونتيجة التعادل نتيجة إيجابية بالنسبة لنادي إنبي».

وأضاف: «اللاعبون يستحقون كل التقدير على المستوى الذي قدموه هذا الموسم، ونتيجة اليوم تثبت ما يقدمه الفريق تحت قيادة الكابتن حمزة الجمل من أداء مميز».

وتابع: «نحن لسنا مع الأهلي ولا مع الزمالك، هدفنا هو صناعة النجوم، ونلعب لمصلحة إنبي فقط».

وأشار إسماعيل إلى أن النادي يمتلك مجموعة من اللاعبين صغار السن، ويقدم مستويات مميزة تضعه ضمن فرق الصف الأول بالدوري المصري، وهو ما يعتبره أحد أبرز إنجازات الفريق في المرحلة الحالية.

وأكد: «لو قلت إن هدفنا المنافسة على لقب الدوري سأكون غير واقعي، هدفنا في الموسم المقبل هو التواجد في المربع الذهبي والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية».

وأوضح: «رئيس النادي أكد للاعبين أنهم أمام فرصة مميزة لتكرار ما يُعرف بدوري سيد عبد النعيم، من خلال خوض 3 مباريات خلال 10 أيام أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز، وقد بدأنا أمام الزمالك اليوم، وسنخوض مواجهتي بيراميدز والأهلي بنفس القوة».

وعن التغييرات الإدارية داخل النادي، قال إسماعيل: «رئيس مجلس الإدارة وجه الشكر للجهاز الإداري قبل مباراة الزمالك بثلاثة أيام، والأمر لم يكن وليد اللحظة».