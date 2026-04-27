البيت الأبيض: ترامب يناقش المقترح الإيراني مع فريق الأمن القومي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع صباح الاثنين مع فريقه للأمن القومي، مشيرة إلى أن الاجتماع ربما لا يزال مستمراً أو أنه اختُتم بالفعل، غير أن المقترح الإيراني الجديد كان مطروحاً للنقاش.

وأضافت: "لا أريد استباق الرئيس أو فريقه للأمن القومي في الحديث عن هذا الأمر، لكن ما أؤكد عليه مجدداً هو أن الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس بشأن إيران أصبحت واضحة تماماً، ليس فقط للمجتمع الأمريكي، بل لهم (للإيرانيين) أيضاً"، بحسب وكالة رويترز للانباء.

من ناحيته، قال مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن مايك والتز، إن مضيق هرمز ليس ملكاً لإيران ولا يحق لها استخدامه لأغراضها.

وأضاف، خلال كلمة في مجلس الأمن، أن الممرات البحرية الدولية ليست ورقة للتفاوض، وأن الولايات المتحدة لن تسمح باستخدامها كسلاح.