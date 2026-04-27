علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين: «قلبي يقطر دما.. قلبي يقطر دما.. قلبي يقطر دما.. سعادتي بهزيمة الأهلي تفوق كثيرًا تخوفي من فوز بيراميدز بالدوري».

وتابع: «أتذكر تركي آل الشيخ اللي عمل بيراميدز إلى أن جاء اليوم الذي يفوز فيه الفريق ده على الأهلي بثلاثية».

وأشار إلى أن الأهلي لم يقدم أي مستوى فني هذا الموسم، موضحًا أن أسوأ نتيجة للزمالك هي التعادل مع الأهلي في المباراة المقررة بين الفريقين يوم الجمعة، واستكمل: «قلبي يقطر دما أن إمبراطورية الأهلي بدأت في الانتهاء.. العشرية السابقة كانت للأهلي والعشرية الجديدة للزمالك وبيراميدز».

ولفت إلى تعادل الزمالك وإنبي اليوم، وقال: «شبح ضياع الدوري يلوح علينا لكن إن شاء الله الزمالك هو الذي سيفوز ببطولة الدوري».

واعتبر أن هذا الموسم شهد تغييرًا في موازين حجم المشجعين، وقال: «ما حدث هذا الموسم جعل الزملكاوية اللي كانوا مكسوفين أو مترددين يعلنوا عن ناديهم المفضل في العلن».

وأكد أنه بات من المؤكد أن الأهلي لن يفوز ببطولة الدوري، وقال: «هذا أمر مهم لعمرو».