يوفنتوس يتصدر سباق التعاقد مع ليفاندوفسكي

يقترب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من حسم مستقبله مع اقتراب نهاية عقده مع نادي برشلونة في 30 يونيو المقبل، في وقت تتزايد فيه العروض والاهتمام بخدماته من عدة أندية أوروبية وخارجية.

وبحسب صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فإن نادي يوفنتوس يتقدم حالياً سباق التعاقد مع مهاجم برشلونة، حيث يرى النادي الإيطالي نفسه في “المركز الأول” لحسم الصفقة، مستفيدًا من اقترابه من حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس مستعد لتقديم عقد لمدة موسم واحد براتب يصل إلى 6 ملايين يورو صافيًا إضافة إلى حوافز ومتغيرات، في محاولة لإقناع المهاجم البولندي الذي سيكمل عامه الـ38 في 21 أغسطس المقبل.

وفي المقابل، أوضحت مصادر مقربة من اللاعب أن محيط ليفاندوفسكي لا يزال يؤكد أنه لم يحسم قراره النهائي بعد، رغم كثرة العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها من أندية في إيطاليا والولايات المتحدة والسعودية.

كما ينتظر نادي برشلونة اجتماعًا مهمًا خلال الأيام المقبلة مع وكيل أعمال اللاعب بيني زهافي لمناقشة مستقبله، خاصة في ظل تقديم النادي عرضًا أقل من الناحية المالية مقارنة بعقده الحالي.

إلى جانب يوفنتوس، أبدت أندية مثل ميلان وشيكاجو فاير الأمريكي، بالإضافة إلى أندية من الدوري السعودي، اهتمامها بالتعاقد مع الهداف البولندي خلال فترة الانتقالات المقبلة.