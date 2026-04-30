منتخب 2009 يواصل الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية

واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 استعداداته الجادة ضمن معسكره المقام بمركز المنتخبات الوطنية، حيث دخل الفريق مرحلة المراجعة والتدريبات التخصصية، في إطار التحضير لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، وسط حالة من الانضباط والتركيز الكبيرين من جانب اللاعبين وتنفيذ دقيق لتعليمات الجهاز الفني.

وكان المنتخب قد تعادل إيجابيًا أمام نظيره الياباني بنتيجة 2-2 في مباراة ودية دولية أُقيمت اليوم على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد للبطولة القارية.

وشهدت المباراة بداية مبكرة بتقدم المنتخب الياباني في الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح دانيال تامر في إدراك التعادل لمنتخب مصر عند الدقيقة 38، ثم أضاف زياد سعودي الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يعود المنتخب الياباني ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 77، لتنتهي المواجهة بنتيجة متكافئة.

وأشرك المدير الفني حسين عبداللطيف 22 لاعبًا خلال اللقاء بهدف تقييم العناصر والوقوف على ملامح القائمة النهائية التي ستخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها في 13 مايو المقبل بالمغرب.

وشهدت المباراة حضور عدد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، من بينهم حمادة الشربيني ومحمد أبوحسين عضوا مجلس الإدارة، إلى جانب علاء عبدالعزيز مدير إدارة المنتخبات الوطنية، ومحمود فايز مدير إدارة التحليل، وعصام الحضري مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى، في إطار متابعة استعدادات المنتخب قبل الاستحقاق القاري.