بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا مزايا تمهيدية مع تعثر الانضمام السريع للتكتل

تستعد دول الاتحاد الأوروبي لإعداد حزمة من المزايا قصيرة الأجل لصالح أوكرانيا، بهدف تقريبها من التكتل، بعد رفض العواصم الأوروبية خطط تسريع حصولها على العضوية الكاملة.

ويتضمن العرض الجاري منح كييف وصولًا أكبر إلى الأسواق الأوروبية، ومشاركة أعمق في برامج ومؤسسات الاتحاد، بحسب أربعة دبلوماسيين مطلعين على المناقشات السرية تحدثوا إلى مجلة بوليتيكو الأمريكية.

وقال سفير أوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي، فسيفولود تشينتسوف، إن "أولوية أوكرانيا لا تزال العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، لكننا نتوقع أيضًا خطوات مبكرة وملموسة تجعل الاندماج قائمًا فعليًا من الآن".

وجاءت هذه المقترحات عقب عشاء متوتر في مارس الماضي، رفضت خلاله دول الاتحاد مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن ما يُعرف بـ"التوسيع العكسي"، وهي صيغة كانت ستتيح لأوكرانيا الانضمام قبل استكمال الإصلاحات الكبرى.

ودفع هذا الرفض الدول الأعضاء إلى البحث عن عرض ملموس يمكن لكييف تسويقه داخليًا خلال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وقال أحد الدبلوماسيين: "منذ ذلك العشاء، كانت الدول الأعضاء واضحة في أن تحقيق العضوية على المدى القصير سيكون صعبًا للغاية، لكننا بحاجة إلى عرض إيجابي يوضح كيف يمكننا التقدم معًا قبل ذلك".

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، يبحث المسؤولون سبل دمج أوكرانيا تدريجيًا في بعض أسواق التكتل، وبرامج التمويل، والمؤسسات السياسية قبل الانضمام الرسمي، في نموذج وصفه أحد الدبلوماسيين بأنه "اندماج تدريجي متسارع".

وتشارك كل من ألمانيا وفرنسا، وهما من أبرز الداعمين لأوكرانيا، في صياغة هذا العرض، رغم تحفّظهما على انضمام سريع للتكتل.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأسبوع الماضي، إن العضوية الفورية لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي "ليست ممكنة بالطبع".

لكنه أشار إلى إمكانية منح كييف "مشاركة في المجالس الأوروبية دون حقوق تصويت"، إلى جانب الانخراط في صيغ مختارة مع مؤسسات أخرى مثل البرلمان الأوروبي.

ومن بين الخيارات المطروحة أيضًا منح أوكرانيا وضعًا خاصًا تحت مسمى "دولة في طور الانضمام"، في خطوة تهدف إلى تأكيد أنها تمضي بثبات نحو عضوية الاتحاد.