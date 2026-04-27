وزير خارجية إيران بعد لقائه مع بوتين: نشكر روسيا على دعمها خلال الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه عقد اجتماعًا مثمرًا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمر لأكثر من ساعة ونصف.

وأضاف في تصريحات بعد اللقاء: «ناقشنا خلال اللقاء جميع القضايا، سواءً في العلاقات الثنائية أو الإقليمية، فضلًا عن قضية الحرب والعدوان من جانب النظام الأمريكي والنظام الصهيوني، وبحثناها بتفصيل دقيق. كما بحثنا سبل التعاون بين البلدين، وطرحنا أفكارًا قيّمة».

وتابع: «توجد الآن أسس متينة للتعاون.. وقد صرّح بوتين بأن العالم أجمع، وليس روسيا وحدها، يُعجب بالشعب الإيراني لمقاومته للولايات المتحدة وانتصاره في هذه الحرب غير المتكافئة والظالمة».

استكمل: «نشكر أصدقاءنا الروس على دعمهم لنا خلال هذه الحرب، ونؤكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع روسيا في ظل الظروف الراهنة».