أظهرت بيانات تتبع السفن، اليوم الاثنين، أن ست ناقلات محملة بالنفط الإيراني أُجبرت في الآونة الأخيرة على العودة إلى إيران جراء الحصار الأمريكي، مما يؤكد التأثير الذي تفرضه الحرب مع إيران على حركة الملاحة عبر المضيق وهو طريق رئيسي لصادرات النفط العالمية.

وقبل بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، كان ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يوميا، إلا أن سبع سفن فقط عبرته خلال اليوم الماضي، وفقا لبيانات تتبع السفن من شركة كبلر وتحليلات الأقمار الصناعية من شركة سينماكس. ولم تكن أي منها تحمل نفطا متجها إلى السوق العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت البيانات أن من بين هذه السفن سفينة الشحن الجاف "بافاند" التي ترفع العلم الإيراني والتي غادرت من ميناء إيراني بالإضافة إلى سفن أخر غادرت من موانئ عراقية.

وفرضت إيران قيودا على الملاحة في المضيق، وأعلنت الولايات المتحدة في 13 أبريل أنها ستفرض حصارا على الملاحة المرتبطة بإيران. وأعلن الجيش الأمريكي في 25 أبريل أن القوات الأمريكية أعادت 37 سفينة منذ ذلك الحين.

ولم يقدم الجيش الأمريكي تفاصيل كاملة عن أنواع السفن التي حوّل مسارها أو المواقع الدقيقة لعمليات الاعتراض.

وقالت شركة الوساطة البحرية "كلاركسونز" في مذكرة اليوم الاثنين: "هاجمت إيران سفنا واحتجزتها لعدم التزامها بشروط العبور المطلوبة، بينما واصلت الولايات المتحدة فرض حصارها".

وأظهرت تحليلات لصور أقمار صناعية من (تانكر تراكرز دوت كوم) أن ست ناقلات إيرانية عادت للموانئ ثم عبرت المضيق من جديد خلال الأيام القليلة الماضية وعلى متنها نحو 10.5 مليون برميل من النفط.

وبينما أصدرت القوات الأمريكية في خليج عُمان تعليمات لبعض السفن بالعودة، سُمح لسفن أخرى بمواصلة الإبحار.

وأظهرت بيانات تانكر تراكرز دوت كوم أن ناقلتين تحملان نحو أربعة ملايين برميل من النفط الإيراني أبحرت في 24 أبريل متجهتين إلى آسيا رغم الحصار الأمريكي.

ووفقا لتحليل من الموقع نفسه، شوهدت أربع ناقلات نفط إيرانية فارغة آخر مرة قبالة سواحل باكستان بعد عودتها من آسيا.

وقال محللون إن القوات الأمريكية تُحول مسار سفن مرتبطة بإيران شرقا حتى مضيق ملقة، لذا يظل من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشحنات ستصل إلى المشترين أم سيتم اعتراضها وإعادتها إلى إيران.

ولا تزال مئات السفن ونحو 20 ألف بحار عالقين في الخليج.