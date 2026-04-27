حمزة الجمل: لا نلعب لصالح أي فريق في صراع المنافسة على الدوري

أكد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق إنبي، أن فريقه لا يلعب لصالح أي طرف في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، مشددًا على أن تركيزه ينصب فقط على أهداف النادي الخاصة.

وجاء ذلك عقب تعادل إنبي سلبيًا مع الزمالك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري.

وقال الجمل خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "واجهنا فريقًا يمتلك خبرات كبيرة ولم يخسر منذ فترة، وهدفنا ليس تحديد بطل الدوري أو اللعب لصالح أي فريق بعينه".

وأضاف: "إنبي لديه أهدافه بعدما وصل إلى المرحلة النهائية من الموسم، ولدينا أهداف أخرى لا يمكن الإعلان عنها حاليًا".

وتابع: "اللاعبون قدموا المطلوب بشكل جيد، ونجحنا في التعامل مع الضغط الكبير على الزمالك بسبب المنافسة على لقب الدوري وكأس الكونفدرالية".

وأشاد المدير الفني بأداء طاقم التحكيم، مؤكدًا أنه أدار المباراة بصورة مميزة، كما أشار إلى أهمية قطاع الناشئين بالنادي قائلاً: "لدينا قطاع ناشئين قوي سيُفرز مجموعة جديدة من اللاعبين في المستقبل".

وعن توقيت المباراة في الخامسة مساءً، أوضح: "الأجواء كانت مناسبة، ومن الممكن أن تعيد رابطة الأندية النظر في مواعيد المباريات خلال الفترة المقبلة".

وكان الزمالك قد فرّط في فرصة توسيع الفارق في صدارة الدوري، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة المقبلة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.