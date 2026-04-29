• تحت وطأة مخاوف بشأن الإمدادات في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز على خلفية الحرب

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.1 بالمئة، الأربعاء، لتبلغ 112.4 دولارا للبرميل؛ جراء المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

فيما صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يونيو 1 بالمئة، لتتجاوز 100 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:30 "ت. غ".

وبذلك سجلت الأسعار أعلى مستوى إغلاق منذ 7 أبريل الجاري، مواصلة مكاسبها لليوم الثامن على التوالي.

وتتأثر أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وردا على العدوان، أعلنت إيران في 2 مارس الماضي تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

ومع بداية هدنة في 8 أبريل، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وتخيم على الأسواق العالمية مخاوف من احتمال استمرار الوضع الراهن في مضيق هرمز أو انهيار الهدنة واستئناف الحرب، في ظل جمود بمسار المفاوضات.