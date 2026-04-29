خبير عسكري أمريكي: إيران لديها 3 أوراق متبقية لتلعبها

قال الأدميرال كيفن دونيجان (متقاعد)، نائب القائد للأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية سابقا، إن لدى إيران 3 أوراق متبقية لتلعبها وسط مع استمرار الغموض حول مصير اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح دونيجان، وهو خبير عسكري في معهد الشرق الأوسط، خلال تصريحات لشبكة «CNN»، أن أوراق الرابحة في يد الولايات المتحدة هي التهديد باستئناف الضربات.

وأشار إلى أن «واشنطن تستخدم هذا التهديد بقوة»، مضيفًا: «نقلنا للتو حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة، ليصبح لدينا ثلاث حاملات طائرات. وهذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا العدد من القوات في الشرق الأوسط منذ عام 2003».

ولفت إلى أن الحصار الأمريكي يحقق النتائج العسكرية المتوقعة، إذ أنه لا يقتصر على إيقاف السفن في المنطقة فحسب، بل أسفر عن إيقاف 33 سفينة، وإجبار 33 أخرى على العودة، فضلًا عن إيقاف 4 سفن خارج المنطقة.

وبالنسبة لإيران، ذكر أن لديها 3 خيارات؛ الأول الاستمرار في إعلان سيطرتها على الممرات عبر مضيق هرمز، ومحاولة إثبات ذلك.

واستطرد: «لقد صرّحوا بوضوح أنهم يريدون الاحتفاظ بخيار تخصيب اليورانيوم. وقبل ذلك الإعلان، كان البيان الثالث ينص على أننا لن نتفاوض طالما أن الحصار الأمريكي ساري المفعول».

وفيما يتعلق بقضية زرع إيران ألغاما بحرية، قال دونيجان: «ما يحدث الآن بدأ عندما نشرت إيران خريطة للمنطقة. عادةً، تتدفق حركة المرور من وإلى مضيق هرمز عبر ما يُسمى بنظام فصل حركة المرور. إنه أشبه بطريق سريع، حيث يلتزم السائقون بالمسار الأيمن عند دخول الخليج، وكذلك عند الخروج منه، وهناك مسارات واضحة تمامًا، وزعمت إيران أنها زرعت ألغامًا في تلك المنطقة، ولذلك، قررت توجيه حركة المرور شمالًا وشرقًا، نحو جزرها، وهذا ما يُمكّنها من السيطرة على المضيق وفرض رسوم عبور، وما إلى ذلك».