الاتحاد الأوروبي: نسعى لإطلاق مبادرة دبلوماسية مع دول الخليج لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

قال لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، إن زيارته الحالية لدول الخليج تأتي في إطار التضامن والتعاون والتعاضد مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذه الدول لا تدافع عن شعوبها فحسب، ولكنها أيضا تحمي مئات الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين على أراضيها.

وشدد خلال مقابلة لـ «الجزيرة» مساء الجمعة، على أن من حق دول الخليج في الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات غير المبررة من إيران، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يسعى بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركائه بالخليج لإطلاق مبادرة دبلوماسية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، على غرار المبادرة التي نُفذت في البحر الأسود عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن دول الاتحاد «لا تواجه اليوم مشكلة في كميات الإمدادات من الغاز والنفط» بفضل الآليات التي استُحدثت بعد حرب أوكرانيا، موضحا أن الحرب الإيرانية تؤثر على ديناميكيات السوق وأسعار الوقود الأحفوري.

وشدد على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في توريد الأسمدة والهيليوم وبضائع أخرى للعالم، مؤكدا أن الالتزام الأوروبي بحرية الملاحة ينبع من أبعاد إنسانية واقتصادية، لا سيما مع تأثر آسيا وأوروبا بالأزمة الإنسانية الناتجة عن الحصار الحالي.

وأكد ضرورة استخدام كل أدوات التعاون، بما في ذلك العمل ضمن منظومة الأمم المتحدة، مشيدا في الوقت ذاته بالقرار الذي قدمته مملكة البحرين في هذا الصدد، مشيرا إلى التنسيق مع تركيا، للانتقال إلى مرحلة دبلوماسية تُفضي إلى مبادرة «إسلام أباد» من أجل إحلال السلام وتوقف الحرب.