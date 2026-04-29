إيقاف الشيبي وهاني أبرز عقوبات الجولة الرابعة في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة ايقاف محمد هاني لاعب فريق الأهلي والمغربي محمد الشيبي ظهير ايمن فريق بيراميدز بسبب تراكم الإنذارات وغيابهم عن الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المحلي.

وقالت رابطة الأندية المصرية المحترفة في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن بيراميدز سيفقد جهود محمد الشيبي امام انبي.

وأضافت:" تقرر تغريم الشيبي 5 الاف جنيه وايقافه مباراة واحدة بسبب الحصول علي الإنذار الثالث في مباراة الأهلي التي اقيمت الأثنين الماضي ونفس الأمر لمحمد هاني لاعب الأهلي".

وأوضحت:" تقرر ايضا ايقاف احمد صبحي لاعب فريق انبي مباراة وغرامة خمسة الاف جنيه بسب الإنذار الثالث في مباارة الزمالك ".

وتابعت: تقرر ايقاف كل من ايتد جيكو سمادو لاعب سموحه وعمرو السعداوي وعميد صواطفة وعبدالرحيم دغموم لاعبو المصري مباراة واحدة وغرامة خمسة الاف جنيه بسبب الإنذار الثالث في مباراة الفريقين بالدوري المصري".