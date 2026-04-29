وزير الحرب الأمريكي: ترامب الرئيس الوحيد الذي تحلى بالشجاعة لضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا

اعتبر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، أن"الرئيس دونالد ترامب تحلى خلافا لغيره من الرؤساء بالشجاعة لضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا".

وأضاف هيجسيث، خلال جلسة استماع أمام الكونجرس: الرئيس ترامب مصمم على عدم حصول إيران على سلاح نووي"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه "يجب صياغة نسخة جديدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعيده إلى جذوره القتالية مع تحمل الحلفاء مسئولياتهم".

وقال وزير الحرب الأمريكي إن "الحرب على إيران حققت أشكالا متعددة من النجاح العسكري خلال أسابيع فقط".