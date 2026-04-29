آدم حول يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم التأهيلية بإفريقيا للإسكواش

تأهل آدم حول، لاعب نادي وادي دجلة والمصنف 89 عالميًا، إلى نصف نهائي بطولة العالم التأهيلية (إفريقيا) 2025-2026، بعد فوزه على محمد ناصر، المصنف 72 عالميًا، بنتيجة 3-2.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-9، 8-11، 11-7، 4-11، 11-9، في مباراة قوية استغرقت 73 دقيقة.

وبهذا الفوز، يقترب آدم حول من المنافسة على لقب البطولة، حيث يواجه في الدور نصف النهائي محمد جوهر، المصنف 93 عالميًا، يوم 30 أبريل، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لمواصلة تألقه وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.

وتُعد بطولة العالم التأهيلية (إفريقيا) 2025-2026 من أبرز البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في الجيزة بمصر، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 10,100 دولار أمريكي، بواقع 5,050 دولارًا لفئة الرجال ومثلها للسيدات، فيما تتميز البطولة بمستوى تنافسي قوي وتنظيم احترافي، ما يجعلها محطة مهمة ضمن سلسلة بطولات PSA.