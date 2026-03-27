السفير خالد عمارة: إيران تعاملت مع 30 يونيو كثورة شعبية واعتبرتها تطورا إيجابيا

قال السفير خالد عمارة، الرئيس الأسبق للبعثة الدبلوماسية لرعاية المصالح المصرية في طهران، إنه كان متواجدًا في طهران خلال ثورة 30 يونيو 2013 في مصر، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع هذه الموجة الشعبية الغاضبة قبل حدوثها، وناقش توقعاته مع المسئولين الإيرانيين بشكل مسبق.

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة الإيرانية كانت حريصة على الاطلاع على وجهة النظر الرسمية المصرية وفهم التطورات التي تحدث داخل المجتمع المصري في تلك الفترة.

وأضاف أن هناك اتصالًا أسبوعيًا كان يجمعه مع نائب وزير الخارجية الإيراني آنذاك، أمير عبداللهيان، المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط، حيث تم تناول التطورات في مصر بشكل دوري.

وأشار عمارة إلى أن الجانب الإيراني تعامل مع التغيير باعتباره ثورة شعبية، ووصفوه بالتطور الإيجابي، معتبرين أن الغضب الشعبي المتنامي كان متوقعًا نتيجة الضغوط التي شهدها المجتمع المصري خلال هذه الفترة.

وحول الأحداث الثقافية التي طالت بعض أتباع المذهب الشيعي في مصر، أكد عمارة أن الحديث مع المسؤولين الإيرانيين كان منفتحًا، وأنهم أوضحوا أنهم لا يسعون للتأثير في المذهب داخل مصر.

وأضاف أن الإيرانيين يعتبرون مصر دولة كبيرة ومؤثرة حضاريًا وثقافيًا، ويرونها جناحًا مهمًا في الأمة، لا يمكن ربط أي تغييرات فيها فقط بتدخلات خارجية، مع التأكيد على الحساسية الكبيرة لديهم تجاه أي تدخل خارجي.